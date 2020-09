Modella russa morta in acqua a Teulada, indagato il fotografo che era in sua compagnia

I due stavano trascorrendo una giornata in gommone quando la 35enne è annegata

Di: Redazione Sardegna Live

È stato iscritto nel registro degli indagati, in seguito all'interrogatorio in Procura, con l'accusa di omicidio colposo il fotografo lituano che si trovava in compagnia della modella russa Galina Fedorova, 35 anni, morta in seguito a un incidente in gommone nelle acque di Teulada.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due avevano noleggiato un gommone per trascorrere una giornata a contatto con la natura. Durante la gita si sono tuffati in acqua ma, mentre facevano il bagno, il gommone si sarebbe liberato dalla cima allontanandosi da loro.

L'uomo avrebbe sarebbe stato soccorso da un'altra imbarcazione mentre tentava di raggiungere la riva. La Fedorova, invece, sarebbe annegata nel tentativo di raggiungere il gommone.