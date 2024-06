Avis premia i donatori: "In omaggio oltre 250 biglietti per il Red Valley"

L'iniziativa dopo il successo delle edizioni 2022 e 2023 con oltre 100 litri di sangue raccolti

Di: Redazione Sardegna Live, foto Instagram @redvalleyfestival

Dopo il successo delle edizioni 2022 e 2023 organizzate insieme a AVIS Olbia, con oltre 100 litri di sangue raccolti in 6 giornate dedicate e un'affluenza di 215 donatori, torna anche quest’anno il RED Blood Network, l’iniziativa di raccolta del sangue ideata e organizzata dal RED VALLEY FESTIVAL.

Per l’edizione 2024, il RED Blood Network estende il bacino d’utenza all'AVIS Regionale Sardegna e a tutte le sedi Provinciali, istituendo 8 tappe dal 4 giugno al 31 luglio in 7 città della regione: Lanusei (Ogliastra), Olbia – due giornate -, Marrubiu e Ardauli (Oristano), Nuoro, Cagliari e Sassari.

Con il fine di sensibilizzare e incoraggiare i giovani amanti della musica dal vivo a partecipare a un’iniziativa socialmente utile come la donazione del sangue, gli organizzatori hanno messo a disposizione 256 biglietti omaggio per i donatori che si presenteranno a donare il sangue presso le sedi indicate. Grazie alla donazione, sarà possibile ricevere in omaggio un biglietto per una delle serate del Red Valley Festival 2024 (14-15-16-17 agosto 2024 - Olbia Arena), fino ad esaurimento disponibilità. Per ottenere il biglietto, sarà necessario recarsi presso il luogo e orario indicato per ogni tappa e, dopo una verifica sanitaria da parte degli addetti sul posto, si potrà effettuare la propria donazione sanguigna.

Le donazioni verranno effettuate in ordine di arrivo fino al raggiungimento della capienza massima entro l’orario/giorno di termine indicato. Verranno accettati tutti i donatori maggiorenni che rispettano i requisiti indicati sul sito ufficiale dell’AVIS Sardegna. Al termine dell’attività, sarà necessario indicare al personale indicato il nominativo e recapito e-mail dell’intestatario del biglietto omaggio, oltre alla preferenza della data del Festival. I biglietti vengono assegnati direttamente sul posto, in ordine di arrivo e fino a esaurimento disponibilità. L’intestatario riceverà il biglietto omaggio entro il 2 agosto al recapito indicato in fase di registrazione.

"Per noi è sempre stato fondamentale cercare di unire il concetto di divertimento responsabile a quello di sostenibilità ed etica", racconta l’organizzatore del Red Valley Festival, Luca Usai. "Negli ultimi due anni, grazie alla grande collaborazione dell’AVIS Olbia e del Comune di Olbia, siamo riusciti a coinvolgere oltre 200 donatori, di cui il 59% di questi al di sotto dei 34 anni: questo è un ottimo risultato che dimostra come un’iniziativa socialmente utile possa essere in grado di sensibilizzare anche il pubblico più giovane, spesso meno cosciente della grave problematica della mancanza di sangue a cui dobbiamo far fronte in Sardegna ogni estate".

"Ci auguriamo che quest’anno il format possa diffondersi ulteriormente tra i giovani di tutta la regione - aggiunge Usai - grazie al coinvolgimento dell’AVIS Sardegna e di tutte le sedi Provinciali, che ringraziamo per essersi uniti a noi in questo progetto".

"Il Red Valley è sicuramente il più grande evento musicale dell’estate in Sardegna e uno tra i Festival più importanti in Italia, e anche quest’anno gli organizzatori hanno manifestato il loro attivo coinvolgimento nel mondo del volontariato e la loro sensibilità alla donazione del sangue in Sardegna", afferma Vincenzo Dore, presidente AVIS Sardegna.

"Quest’anno siamo stati coinvolti a livello regionale con la distribuzione di 256 biglietti per i nostri donatori che, nelle date concordate, effettueranno la donazione di sangue in diverse location dislocate a lungo raggio in tutta la Sardegna. Per noi l’estate è sempre un periodo di particolare impegno vista la grande affluenza di turisti nella nostra isola, e per questo voglio ringraziare tutta l’organizzazione per questo grande gesto di solidarietà. Voglio augurare, personalmente, ma anche a nome di tutte le AVIS della Regione Sardegna, buon lavoro a tutto lo staff impegnato in questa grande manifestazione che, sono certo, avrà il successo che merita".

Di seguito il calendario degli appuntamenti di RED Blood Network: