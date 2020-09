Burgos: è allarme Covid. Nel paese del Goceano 14 positivi

Un dato altissimo per un paese di meno di 900 abitanti. Amministrazione comunale e barracelli in campo per la consegna di medicinali e viveri a domicilio

Di: Redazione Sardegna Live

Clima pesante e preoccupazione. Sono giornate difficili per la popolazione di Burgos, il cento del Goceano investito dalla seconda ondata della pandemia da coronavirus. Sono 14 le persone positive al Covid 19 in un paese di neppure 900 abitanti: un dato estremamente allarmante.

"Stamattina sono arrivate dall'ATS altre 5 comunicazioni di persone contagiate - dichiara il vice sindaco Tonino Nieddu -, ma come Amministrazione abbiamo la certezza di ulteriori 3 casi. Quindi per ora sono 14 i casi di positività al Covid 19 in paese".

L'amministrazione comunale, in collaborazione con i barracelli, si sta attivando per la consegna a domicilio di medicinali e viveri.