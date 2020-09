Orgosolo. Obbligo di utilizzo mascherine anche all’aperto sino al 25 settembre

Nuova ordinanza del sindaco Deledda

Di: Redazione Sardegna Live

L’incremento di casi positivi registrati a Orgosolo (21 le persone attualmente positive al virus Sars Cov-2) hanno portato il sindaco Dionigi Deledda a prorogare fino al 25 settembre le misure per la prevenzione del contagio da Covid19.

“Ritenuto di dover integrare opportuni e cautelativi dispositivi allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alla peculiarità che caratterizzano questo territorio tenuto conto della evoluzione e rischio di incremento del contagio nell’ultimo periodo”, con decorrenza dal 13 settembre e fino al 25 settembre 2020, per l’intero arco della giornata, il primo cittadino obbligadi usare mascherine quali protezione delle vie respiratorie (naso e bocca) anche all’aperto.

Sono esclusi da detto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l’uso continuativo della mascherina.

Inoltre, rimane ferma la sospensione all’aperto o al chiuso, delle attività del ballo che abbiano luogo in sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

Infine, nei luoghi sia pubblici che privati è fatto divieto di assembramenti, di manifestazioni o eventi sportivi, culturali, ricreativi o conviviali qualora non sia possibile assicurare o garantire un adeguato livello di sicurezza ad evitare il rischio di contagio (distanziamento interpersonale, uso della mascherina , lavaggio delle mani, sanificazione e ventilazione ambientale).