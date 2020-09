A Sassari nato il primo bimbo da mamma Covid positiva

Il parto è avvenuto questa mattina nella sala parto al terzo piano del padiglione Materno infantile

Di: Redazione Sardegna Live

E' un maschietto del peso di 3,360 Kg il primo bimbo nato a Sassari da mamma positiva al Covid-19. Il piccolo è nato questa mattina, alle ore 12,09, nella sala parto-operatoria Covid al terzo piano del padiglione Materno infantile dell'Aou.

La mamma del neonato, 33 anni, è stata inviata da un ospedale della regione in quanto, dopo aver eseguito un tampone rinofaringeo prima del parto programmato mediante taglio cesareo (aveva già effettuato un parto in passato mediante taglio cesareo) è risultata essere positiva al coronavirus.

La paziente è stata accolta nell’ambulatorio Covid di piano terra del padiglione Materno infantile, dove gli operatori sanitari, già pre-allertati la sera precedente, hanno preparato l'espletamento del parto mediante taglio cesareo. La paziente è arrivata al terzo piano attraverso un percorso dedicato che l'ha portata direttamente in sala, dove alle ore 12.09 è nato un bel bambino vitale del peso di 3.360 grammi.

La mamma, fortunatamente asintomatica, al momento sta bene e, essendo stata sottoposta ad anestesia loco regionale, ha seguito tutte le fasi del lieto evento. "L'Aou di Sassari - si legge in una nota - fa gli auguri alla mamma e a tutti i familiari, ringrazia il professor Salvatore Dessole, direttore della Clinica di Ginecologia e Ostetricia, e tutta l'equipe che ha consentito l'evento in sicurezza grazie anche alle procedure e misure preventive che da sempre vengono adottate in ospedale".