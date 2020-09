Monastir. Fugge dopo aver urtato l'auto di una donna alla guida, denunciato

Il 32enne è stato rintracciato presso la propria abitazione, e condotto in caserma

Di: Giammaria Lavena

Nel pomeriggio di ieri, a Monastir, un 32enne allevatore del posto è stato denunciato dai carabinieri per omissione di soccorso, L'uomo era già noto ai militari per precedenti vicende. Attorno alle nove, percorrendo viale Europa a bordo della sua auto, l'allevatore ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro un'altra auto, a bordo della quale sedeva una signora di 41 anni.

Immediatamente dopo il sinistro, invece che preoccuparsi di verificare i danni provocati e le condizioni di salute della donna, si è allontanato dal luogo dell'incidente. Con l’ausilio dei colleghi di Quartu, anch'essi intervenuti, l’uomo è stato rintracciato presso la propria abitazione, mentre il mezzo, vistosamente danneggiato, è stato rinvenuto in aperta campagna, in prossimità dell'ovile dell’uomo.

Gli agenti hanno immediatamente proceduto col ritiro della patente di guida del responsabile che, successivamente condotto in caserma, è stato sottoposto a giudizio presso il Tribunale di Cagliari, per omissione di soccorso. Dovranno inoltre essere valutati, al di là del danneggiamento del mezzo della donna, le condizioni fisiche della stessa, in corso di valutazione, al fine di verificare se sussistano ulteriori ipotesi di reato.