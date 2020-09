A Putifigari per festa di compleanno: mamma e due bimbi positivi

Si erano recati in paese per il compleanno di un familiare. Adesso altri 27 bambini in attesa di tampone

Di: Giammaria Lavena

Si erano recati a Putifigari in occasione della festa di compleanno di un familiare. Una mamma e due bimbi, 7 e 10 anni, sono alla fine risultati positivi al Covid-19. Uno dei piccoli ha accusato qualche sintomo, e una volta effettuato il tampone è risultato contagiato, così come la madre e la sorella.

Adesso anche gli amichetti del bambino, che in questi giorni hanno avuto contatti ravvicinati, dovranno eseguire i controlli, con l'Ats che ha già provveduto a contattare uno per uno quelli a rischio.

Sono 27 in totale i bambini in attesa di tampone, che dovrebbe essere effettuato nelle prossime ore.