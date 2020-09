Coronavirus. Altri 8 casi ad Alghero, il comunicato del sindaco

Lo riferisce il primo cittadino Mario Conoci, dopo aver appreso dall'Ats. Sono adesso 11 i positivi totali

Di: Giammaria Lavena

Sale ad 11 il numero dei positivi ad Alghero. Ai 3 casi precedentemente accertati, nell'ultimo aggiornamento dell'Ats se ne sono aggiunti altri 8. Lo ha reso noto il sindaco Mario Conoci, tramite un comunicato sulla sua pagina Facebook.

"Sono dati in linea con la tendenza nazionale - ha spiegato Conoci -, non devono creare allarme ma allo stesso tempo devono farci mantenere alto il livello di attenzione".

Poi sottolinea: "Ci troviamo in una condizione diversa rispetto ai mesi caldi della pandemia, in quanto attualmente il nostro servizio sanitario dispone di protocolli che consentono di circoscrivere i casi in maniera più efficace e sicura".