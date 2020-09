Cagliari. Associazione Antiviolenza al fianco delle donne

Piscitelli: "Finalmente le donne stanno prendendo coscienza del fatto che non sono più sole"

Di: Giammaria Lavena

La lotta dell'Associazione Antiviolenza Luna e Sole al fianco delle donne maltrattate prosegue senza sosta. Questa mattina, davanti alla 1a Sezione del Tribunale Penale di Cagliari, è stata ammessa ancora una volta la costituzione di parte civile di Luna e Sole con il patrocinio dell'avvocata Francesca Cancedda, mentre in difesa della donna maltrattata si è costituita l'avvocata Elisabetta Magrini.

Presente in aula anche l'avvocato Gianfrancesco Piscitelli, vice presidente dell'associazione, il quale ha dichiarato: "Sono veramente soddisfatto del fatto che oramai per il Tribunale di Cagliari è diventata prassi l'ammissione come parte civile dei centri antiviolenza nei processi in difesa di donne e minori".

"Finalmente le donne stanno prendendo coscienza del fatto che non sono più sole e non devono più subire e denunciare", ha poi sottolineato l'avvocato.