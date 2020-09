Baunei. Precipita dagli scogli: paura per una turista inglese

Per recuperare la ragazza sono intervenuti i Vigili del fuoco. E' stata poi trasportata in elisoccorso all'ospedale per accertamenti

Di: Giammaria Lavena

Nella costa di Baunei un incidente ha coinvolto questo pomeriggio una turista inglese, precipitata dagli scogli.

L'episodio è avvenuto precisamente a Pedra Longa, dove sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco di Tortolì, che hanno recuearato la ragazza da una zona difficilmente accessibile.

La giovane è stata subito affidata alle cure di un medico, a bordo dell’elisoccorso del 118, e poi trasferita all'ospedale per ulteriori accertamenti.