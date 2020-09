Maltempo: disagi nel Cagliaritano e nel Sud Sardegna

Strade inondate e alberi sradicati, case, bar e negozi allagati. C'è chi ironicamente ne ha approfittato per fare il bagno o percorrere le vie in bici

Di: Giammaria Lavena, foto Ansa

Come annunciato ieri il maltempo si è abbattuto sull'Isola. Piogge e temporali imperversano su tutto il territorio. Particolarmente pesante il bilancio dell'ondata che si è abbattuta sul Cagliaritano e sul Sud Sardegna: strade, sottopassaggi, case e negozi allagati, auto bloccate in mezzo alle strade, alberi caduti e viabilità in tilt. Numerosissime le richieste di intervento ricevute dai centralini di vigili del fuoco e polizia municipale, ma anche delle altre forze di polizia.

Cagliari e hinterland hanno registrato i maggiori disagi: un albero è caduto in viale Monastir e ha colpito due auto, un secondo albero è stato sradicato violentemente dal vento e dalla pioggia nel largo Carlo Felice, mentre un terzo ha ceduto in viale Trieste. Rami sono caduti in via Dante e in viale San Vincenzo. Allagati e parzialmente chiusi al traffico alcuni tratti di viale Poetto, viale Diaz e via Dolcetta, e la strada di collegamento a Pirri è stata totalmente inondata. Anche via Roma è stata sommersa dall'acqua, dove il vento ha anche ribaltato i tavolini dei bar.

Non si sono fatte attendere le reazioni ironiche di alcuni cittadini di Pirri: c'è chi è sceso in strada con sotto braccio il sup, fingendo di andare al mare, e chi invece ha percorso le strade allagate in bicicletta, riprendendo il tutto e pubblicando i video diventati virali su internet. Disagi come già detto anche nell'hinterland, dove alcuni tratti della 195 verso Capoterra sono stati chiusi al traffico per allagamenti. Strade e scantinati allagati anche a Carbonia, Barbusi, a Mandas, Villacidro, Monserrato a Quartu.