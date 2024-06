Cagliari. Passeggera colta da malore su nave da crociera soccorsa dalla Guardia costiera

È ricoverata all’ospedale Brotzu di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Questo pomeriggio, la Guardia Costiera di Cagliari ha portato a termine un’operazione di soccorso ed evacuazione medica a favore di una passeggera colta da improvviso malore a bordo della nave da crociera “DISNEY DREAM”, battente bandiera Bahamas, in navigazione da Barcellona a Messina, disponendo l’impiego di una motovedetta SAR, unità specializzata nella ricerca e soccorso.

L’operazione ha avuto inizio intorno alle 14, quando la sala operativa della Guardia Costiera di Cagliari ha ricevuto segnalazione di una passeggera ottantunenne di nazionalità statunitense colta da sospetta emorragia intestinale e bisognosa di urgente assistenza medica.

Immediatamente, assunto il coordinamento delle operazioni, la sala operativa della Guardia Costiera ha messo la nave in contatto con il C.I.R.M. (Centro Internazionale Radio Medico) e il Servizio 118 per le valutazioni mediche necessarie; in esito alle notizie acquisite, il C.I.R.M. ha disposto l’immediata evacuazione medica della passeggera mediante l’impiego di un mezzo navale veloce e il successivo trasporto urgente in ospedale.

Considerata la necessità di un’evacuazione medica immediata, la sala operativa ha inviato in zona la motovedetta CP 307, unità SAR specializzata in attività di ricerca e soccorso, nel frattempo la nave crociera è stata dirottata all’interno del Golfo di Cagliari per ridurre i tempi d’intervento e consentire il trasbordo in sicurezza nelle acque ridossate interne al Golfo.

Effettuato il “rendez vous”, la motovedetta della Guardia Costiera si è affiancata all’unità che ha richiesto assistenza ed ha effettuato il trasbordo in sicurezza della passeggera bisognosa di cure mediche, per poi dirigere a tutta velocità verso il porto di Cagliari, dove la malcapitata è stata affidata alle cure mediche del personale 118, prontamente intervenuto in banchina con un’ambulanza, per il successivo trasporto e ricovero presso l’ospedale Brotzu di Cagliari.

Al termine dell’operazione di soccorso, il Direttore Marittimo di Cagliari Capitano di Vascello (CP) Giovanni Stella ha rimarcato l’importanza dell’addestramento degli equipaggi delle unità navali nella complessa attività di evacuazione medica via mare – Medevac – alla luce dell’’intenso traffico navale che incrocia nelle acque del Sud Sardegna. Basti pensare, infatti, quella di questo pomeriggio è la 2^ evacuazione medica di questa settimana, dopo quella effettuata lo scorso lunedì nel Canale di San Pietro a favore di nave “COSTA SMERALDA”.