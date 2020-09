Gimbe, diminuiscono i casi di Covid in Sardegna: ora è terza

Ma aumentano i ricoverati in terapia intensiva

Di: Redazione Sardegna Live

La Sardegna non è più in vetta alla classifica dei nuovi casi per centomila abitanti fra le regioni italiane. E' quanto emerge dal report della Fondazione Gimbe relativo alla settimana da 2 all'8 settembre.

L'Isola scivola infatti al terzo posto dietro Trentino e Liguria: ha registrato 22,69 casi ogni 100mila abitanti con numeri superiori alla media nazionale. Nell'analisi di questi dati va sempre tenuto conto della presenza di turisti (e lo stesso vale per Trentino e Liguria) nel periodo estivo.

La crescita dei casi rallenta: -12 rispetto ai sette giorni precedenti, da 384 a 372.

Il 62% dei ricoverati in terapia intensiva si distribuisce in sei regioni. E tra queste, a quota dieci casi, c'è anche la Sardegna. "Nell'ultima settimana - afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, riferendosi al quadro nazionale - crescono i nuovi casi e, soprattutto, le persone attualmente positive, sia per l'incremento dei casi testati, sia per il costante aumento del rapporto positivi/casi testati. Si consolida inoltre il trend in aumento delle ospedalizzazioni con sintomi e dei pazienti in terapia intensiva. Sono tutti segnali che, guardando a quello che sta accadendo Oltralpe, impongono di mantenere molto alta l'attenzione".