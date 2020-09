Bomba d'acqua al sud, rio tracima a Capoterra

Occhi puntati sul rio San Gerolamo, che già in passato causò importanti esondazioni

Di: Redazione Sardegna Live

Allerta alta nel sud Sardegna a causa della bomba d'acqua che dopo aver investito Cagliari si sta spostando verso il Sulcis. Strade e scantinati allagati nel capoluogo. Traffico in tilt, parchi e cimiteri chiusi preventivamente dopo un'ora di violente piogge e forti venti, previsti dopo l'allerta rossa diramata ieri dalla Protezione civile.

Disagi specialmente in viale Diaz, che collega il centro al litorale del Poetto, attualmente chiuso al traffico in entrambe le direzioni perché completamente allagato. Problemi anche in via dei Valanzani, all'altezza dell'Asse Mediano. Super lavoro per gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco. 

L'attenzione delle autorità si sposta ora a Capoterra, i cui territorio è particolarmente esposto a rischi di natura idrogeologica. Il paese già in passato fu colpito da alluvioni con vittime e danni ingenti all'intero territorio. Questa mattina il rio San Girolamo, responsabile delle vecchie inondazioni, è tracimato in più punti allagando le strade e lasciando pericolosi detriti sulle carreggiate.