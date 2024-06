Autocisterna di latte si ribalta sulla 131, strada chiusa per ore

Coinvolta anche un’auto, due le persone rimaste ferite

Di: Redazione Sardegna Live

Due persone sono rimaste ferite, questa mattina, in un incidente avvenuto sulla 131 in direzione Cagliari nei pressi del bivio di Codrongianos.

Intorno alle 10:30 un’autocisterna con 25mila litri di latte si è ribaltata e il grosso mezzo ha completamente ostruito le due corsie di marcia in direzione Cagliari causando lunghe file. Coinvolta anche an’auto che si trovava dietro l'articolato. Feriti gli occupanti dei due veicoli, trasportati al Pronto soccorso per le cure del caso.

Particolarmente laboriose, in considerazione della posizione e della mole, la rimozione del mezzo che è stata completato nel pomeriggio. Sono intervenuti mezzi dell’Anas e della Polizia stradale per deviare il traffico e per il ripristino della sicurezza della sede stradale.