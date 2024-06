Tragedia a Donori: perde controllo della moto e cade nella scarpata, muore 36enne

L’incidente mortale sui tornanti tra Donori e Sant'Andrea Frius

Di: Redazione Sardegna Live

Tragedia sulla Statale 387 a Donori, al confine con Sant'Andrea Frius: un 36enne di Sestu ha perso la vita precipitando da una scarpata in sella alla sua moto, una Yamaha R6.

Il centauro stava percorrendo i tornanti in direzione di Sant'Andrea. Per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto ed è uscito di strada. La caduta in un burrone di circa dieci metri non ha lasciato scampo al 36enne: l'impatto è stato fatale.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti subito i carabinieri della locale stazione che hanno effettuato i rilievi che saranno necessari per determinare le cause esatte dell'incidente. Gli accertamenti svolti sinora hanno escluso il coinvolgimento di terzi. La salma del motociclista ora verrà restituita ai familiari.