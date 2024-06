Fonni in festa per la Madonna dei Martiri

Un calendario ricco di eventi nel paese più alto dell’Isola. Processione in diretta su Sardegna Live

Di: Redazione Sardegna Live

Fonni entra nel vivo della festività in onore alla Madonna dei Martiri, sicuramente uno degli appuntamenti più attesi e vissuti dalla comunità. La Leva '85 ha programmato un ricco calendario di eventi che animerà il paese più alto dell'Isola fino al 4 giugno.

Il Santuario della Vergine dei Martiri, con annesso convento dei francescani, è così intitolato perché accoglie un venerato simulacro della Vergine realizzato a Roma alla fine del ’600 con un impasto che si diceva ottenuto dalla frantumazione di ossa e reliquie di martiri. Il vasto complesso sorge nel cuore del paese in un ampio piazzale cinto da cumbessìas, rustici ricoveri per i pellegrini.

PROGRAMMA

Tra momenti religiosi e civili, il programma prevede nella serata di oggi (sabato 1 giugno) alle 22:30 il concerto di Shade e a seguire il Dj Thomas.

Domenica 2 giugno, alle 17:30, è prevista la celebrazione eucaristica e a seguire la processione con il Santissimo Sacramento per le vie del paese. A partire dalle 22:30, invece, serata in musica con Il Pagante Dj Set in concerto e ‘80vogliadei’90 che canteranno e balleranno le migliori hit degli anni ’80 e ’90 insieme al dj Chris Loi e alla Compagnia di Claudio e Paolo Ladisa, accompagnati da ballerini, mascotte e trampoliere.

Lunedì 3 giugno è la giornata clou. Dopo le celebrazioni eucaristiche del mattino (alle 8 e alle 10:30), alle 18 il simulacro della Beata Vergine dei Martiri attraverserà le vie del paese più alto della Sardegna per la solenne processione, aperta dai Cavalieri de “s’Istangiartu” con la partecipazione dei gruppi in costume di Fonni, “Sas Priorissas” di Desulo, il gruppo folk “Nugoresas” di Nuoro, l’associazione culturale Ittiri “Cannedu”, il gruppo folk Pro Loco di Samugheo e il Gruppo Folk San Gabriele di Villagrande Strisaili. La processione sarà trasmessa in diretta su Sardegna Live.

Alle 22 la serata folk presentata da Roberto Tangianu con l’esibizione dei gruppi folk e tenores: i protagonisti saranno l’associazione culturale “Brathallos” di Fonni, anche con i bambini della scuola di ballo, il gruppo folk “Sas Nugoresas” di Nuoro, l’associazione culturale “Murales” di Orgosolo, l’associazione culturale Ittiri “Cannedu” di Ittiri, il gruppo folk Pro Loco di Samugheo, il gruppo folk San Gabriele di Villa Grande Strisaili, i Tenore “Su Connottu” di Fonni, i Tenore “Murales” di Orgosolo e i Tenore “Remunnu ‘e locu” di Bitti.

Martedì 4 giugno i momenti religiosi proseguono con la celebrazione eucaristica in onore della Madonna dei Martiri e a seguire la Supplica alla Madonna. A partire del pomeriggio animazione e giochi per bambini con gonfiabili, baby dance e trucca bimbi, mentre alle 20:30 è prevista la cena in piazza per tutti offerta dal Comitato. Chiude il programma, alle 22, l’appuntamento con “Sardegna in festa”, un evento di musica, tradizioni e spettacolo con Giuliano Marongiu e Maria Luisa Congiu e la partecipazione di Dilliriana, Laura Santucciu, Incantos, Roberto Tangianu, Fabrizio Sanna, Peppino Bande. A seguire, l’estrazione dei biglietti della Lotteria del Comitato.

Sino al 4 giugno, inoltre, nel Chiostro della Basilica sarà possibile visitare la mostra di pittura “Luci e colori Mediterranei” dell’artista Angele Cuguru Bonifaci.