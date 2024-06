Meteo: ultimi giorni di instabilità, anticiclone africano alle porte

Meteo. Dal 5 giugno l'anticiclone africano dovrebbe conquistare gran parte d'Italia

Di: Redazione Sardegna Live

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it , avvisa: ci sarà ancora instabilità durante questo fine settimana, ma dal 5 giugno l'anticiclone africano dovrebbe conquistare gran parte d'Italia .

Sabato vedrà il sole prevalere su gran parte delle regioni, mentre i temporali saranno relegati soprattutto ai rilievi alpini.

Per domenica 2 giugno la pressione tornerà a diminuire. Se al mattino il bel tempo sarà prevalente, nel pomeriggio si accenderà l'instabilità su molte regioni: arriveranno precipitazioni sulle regioni meridionali peninsulari.

Con la prossima settimana , si riferisce a Sanò, l'anticiclone africano inizierà gradualmente ad avanzare verso il nostro Paese. Tra lunedì e martedì avremo ancora dei residui temporali al Nord e su alcune regioni del Centro, mentre da mercoledì 5 l'alta pressione invaderà tutta l'Italia garantendo un tempo ampiamente soleggiato e via via più caldo. Entro il secondo fine settimana di giugno i valori massimi toccheranno i 30°C su gran parte delle regioni italiane, anche in pianura.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: domenica 2 giugno 2024 - fonte Arpas

Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso nuvoloso con precipitazioni da isolare sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul settore centro-meridionale nella prima parte della giornata. Rovesci o temporali isolati sulla Gallura nel pomeriggio.

Temperatura: generalmente stazionarie in entrambi i valori.

Venti: debole variabilità o regime di brezza con componente occidentale.

Mari: mosso il settore occidentale, poco mossi altrove.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: lunedì 3 giugno 2024 - fonte Arpas

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento.

Venti: deboli variabili o a regime di brezza.

Mari: poco mossi o mossi.