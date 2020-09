Sant’Avendrace, pusher beccato dai poliziotti della Mobile: arrestato

Il 26enne nascondeva la droga in camera da letto

Di: Alessandro Congia

Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito di attività info investigativa, personale dei “Falchi” della Squadra Mobile (coordinati dal dottor Roberto Pititto), apprendeva che Francesco Dore, 26enne cagliaritano, nell’ultimo periodo aveva intrapreso una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare marijuana, che spacciava nei pressi della sua abitazione in viale Sant’Avendrace.

Gli investigatori della Squadra Mobile unitamente agli agenti delle Volanti, dopo un accurato controllo domiciliare, hanno rinvenuto, occultati in vari ambienti della camera da letto del giovane, più di 50 grammi di marijuana, nonché diverso materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente. Dore Francesco è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e riaccompagnato presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.