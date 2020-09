Ci sono due ulteriori casi di Covid, il sindaco Deledda: “Non siate irresponsabili”

Dal Comune: “Abbiamo un totale di 21 soggetti positivi al virus e 72 pazienti in isolamento domiciliare”

Di: Alessandro Congia

Il comunicato firmato dal sindaco di Orgosolo, Dionigi Deledda, è datato 9 settembre 2020, ore 23:15, (quindi ieri notte), che riassume la situazione sulla pandemia nel centro abitato: “La Asl di Nuoro – è scritto nel post pubblicato anche sui social – ha comunicato l’accertamento di ulteriori due casi di positività al virus Covid-19, per cui attualmente ci sono 21 soggetti positivi, mentre 7 sono stati dichiarati negati a seguito del tampone ed invece le persone messe in isolamento domiciliare per la quarantena sono esattamente 72”.

Il primo cittadino di Orgosolo però non disdegna una certa amarezza asserendo che “mi segnalano che vi è un crescente comportamento irresponsabile degli orgolesi ed anche di numerosi turisti aspetto che non giova e non contribuisce a perseguire quella tranquillità di cui tutti abbiamo bisogno” – rammenta Dionigi Deledda.

La nota firmata dal numero uno della Giunta Comunale di Orgosolo fa preciso riferimento anche ad un uso assolutamente corretto dei dpi (con l’obbligo della mascherina anche all’aperto e fino al giorno 13 settembre 2020, come da ordinanza numero 30 del 1° settembre) e di tutte le altre basilari regole su distanziamento, assenza di assembramenti e igiene delle mani.