Donna rischia di annegare, la salva un poliziotto del Commissariato di Quartu

L'agente è delle Volanti: la vittima era in grosse difficoltà ed è stata trascinata da una corrente di risacca che la portava sempre più lontano dalla riva.

Di: Alessandro Congia

Poliziotto – eroe durante il suo giorno libero. E’ accaduto a Chia, dove Pietro Satta, un’agente delle Volanti in forza al Commissariato di Quartu Sant’Elena, coordinato dal dirigente Davide Carboni, si trovata per trascorrere una giornata in una zona dove si ritrovano gli appassionati del surf.

Il poliziotto, tra l’altro abile nuotatore, mentre si trovava in acqua, ha sentito delle grida di aiuto che provenivano dal largo: una donna si è trovata in grosse difficoltà e la corrente di risacca la stava portando sempre più al largo.

Lui, non ci ha pensato minimante e ha nuotato con la sua tavola da surf fino a raggiungere la poveretta, ormai stremata: l’ha aiutata a riprendere fiato e insieme hanno poi raggiunto la riva dove c’era anche il marito della donna. Sul posto anche i soccorritori del 118: fortunatamente un lieto fine ma un grande spavento per quanto sarebbe potuto accadere.