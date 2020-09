Garante delle vittime di reato, proposta di legge della Lega in Consiglio Regionale: ecco di cosa si tratta

Giagoni: “Importante dare supporto ai cittadini in un momento della vita di grande fragilità, qualora siano vittime di gravi reati contro la persona”

Di: Alessandro Congia

Il gruppo Lega, su proposta del Capogruppo Dario Giagoni, ha depositato una proposta di legge in Consiglio che mira ad istituire la figura del garante delle vittime di reato.

“La nostra proposta di legge mira a dare supporto ai cittadini in un momento della vita di grande fragilità, ossia quando si ritrovano ad esser vittime di gravi reati contro la persona” - commenta Giagoni - sulla scia di quanto già avvenuto in altre regioni, quali Lombardia e Liguria, riteniamo che portare avanti anche da noi l’istituzione di tale figura sia sinonimo di civiltà, assicurando un punto di riferimento gratuito per quanti siano stati vittime di gravi offese capace di assistere non solo giuridicamente, ma anche psicologicamente e a livello sociosanitario” - prosegue il leghista - i delitti contro la persona, ancor più dei delitti contro il patrimonio, lasciano segni indelebili in chi ne è succube, vere e proprie cicatrici nell’anima la cui cicatrizzazione è resa ancor più lenta dai tempi della giustizia decisamente non celeri, da esposizione mediatica prolungata e talvolta anche dal dover affrontare azioni intimidatorie”.

Il garante, secondo quanto previsto dal testo, fornisce assistenza gratuita alle vittime di reato, collabora con le competenti strutture regionali e degli enti del settore, il garante inoltre, eletto dal Consiglio Regionale, non è sottoposto a nessuna forma di controllo gerarchico o funzionale, svolge la propria attività in piena autonomia organizzativa ed amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.