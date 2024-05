Alghero. Alessandra Todde, co-pilota al Rally Italia Sardegna: “Un’emozione unica”

“Questa manifestazione dà prestigio alla nostra isola”, ha detto ancora la governatrice

Di: Redazione Sardegna Live

“Un'emozione unica ed è impressionante la precisione con cui i piloti guidano”. Sono le parole della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, co-pilota d’eccezione all’edizione 2024 del Rally Italia Sardegna ad Alghero.

“Sono venuta qui per diversi motivi: sostenere la presenza del Rally Italia Sardegna nei prossimi anni, ma soprattutto il valore che questa manifestazione restituisce alla Regione dando prestigio alla nostra isola e riservando un indotto economico e turistico davvero importante per il nostro territorio”, ha detto ancora la governatrice.

Nell'ambito dell'evento RIS GREEN, organizzato da ACI Sassari, ACI Sport, WRC e Rally Italia Sardegna, si è tenuta ad Alghero anche un'importante conferenza dedicata al turismo green in Sardegna, un'occasione per approfondire il tema dell'ecosostenibilità nel settore turistico dell'isola.

L'evento ha visto la partecipazione di figure di spicco, tra cui la stessa presidente Alessandra Todde, il presidente di ACI Sassari e ACI Sport Giulio Pes di San Vittorio e il direttore di ACI Sassari Alberto Marrone.

Durante la conferenza si è discusso sull''importanza del turismo green per la Sardegna: l'isola, con la sua bellezza naturale incontaminata, è un luogo ideale per lo sviluppo di un turismo ecosostenibile, e sfide e le opportunità del turismo green.

Sono stati affrontati i principali ostacoli da superare e le potenziali opportunità per il turismo green in Sardegna, le best practices per un turismo green. Sono stati inoltre presentati, come spiega ACI Sassari, esempi di successo di turismo ecosostenibile da tutto il mondo, che possono essere applicati in Sardegna.

La conferenza è stata un momento di confronto e di riflessione sul futuro del turismo in Sardegna. L'obiettivo è quello di promuovere un modello di turismo più sostenibile, che rispetti l'ambiente e valorizzi le risorse naturali dell'Isola. ‎