Bovino cade in un dirupo, salvato dai Vigili del Fuoco

L’animale è stato recuperato con un elicottero: sta bene

Di: Alessandro Congia

Recupero di un bovino in località località Erula. Intorno alle ore 12 circa la sala operativa ha ricevuto una richiesta di intervento per il soccorso dell’animale di circa 450 Kg. caduto in un dirupo di una decina di metri.

Sono intervenuti sul posto gli operatori della squadra operativa del distaccamento di Tempio e il Drago VF61 del Nucleo Elicotteri di Alghero. Sul posto presente anche un veterinario. L'animale è in buone condizioni di salute.