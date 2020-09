Trave in cemento armato cade sulla cabina di un camion: paura per il conducente

Il grave incidente sul lavoro è avvenuto in un capannone di un’attività commerciale nella zona industriale

Di: Alessandro Congia

Gravissimo incidente sul lavoro questa sera, a Villacidro, dove una trave in cemento armato di un prefabbricato ha ceduto cadendo sulla cabina di un camion in un capannone di un attività commerciale (la Macar alimentari), nella zona industriale: sul posto i Vigili del Fuoco da Sanluri e da Cagliari per soccorrere il conducente.

Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala 115, la squadra di pronto intervento "7A" del distaccamento Vigili del Fuoco di Sanluri sta intervenendo in soccorso di una persona a seguito di un incidente in un capannone di un attività commerciale nella zona industriale di Villacidro, per cause ancora da accertare un trave in cemento armato ha ceduto cadendo sulla cabina di un camion, all'interno il conducente dove ancora non si hanno notizie delle sue condizioni di salute.

Inviata dalla sede centrale dei Vigili del Fuoco di Cagliari anche l'autogrù per la rimozione del trave. Gli operatori hanno delimitato l'area e stanno provvedendo alle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Sul posto anche gli operatori sanitari inviati dal servizio di emergenza del 118 e i Carabinieri di Vilacidro. Intervento in corso, l'uomo è rimasto ferito gravemente, ma fortunatamente - secondo le indiscrezioni - non sarebbe in pericolo di vita.