Covid, lacrime per Salvatore Melas, 73 anni. La sindaca Paola Casula: “Un grande dolore”

Era ricoverato al Santissima Trinità dal 29 agosto scorso: è la vittima numero 139 in Sardegna del tremendo virus

Di: Alessandro Congia

Guasila si stringe nel dolore per la perdita dell’ex infermiere in pensione, Salvatore Melas, 73 anni, morto questa sera al Santissima Trinità di Cagliari: aveva altre patologie gravi, come già scritto nel precedente nostro servizio (come peraltro confermato dalla stessa direzione sanitaria coordinata da Sergio Marracini), sfortunatamente il Covid ha peggiorato le sue già precarie condizioni di salute ed è spirato questa sera al nosocomio di Is Mirrionis.

“Quando la malattia batte l’uomo è una sconfitta per tutti. Non avremmo mai pensato di dover affrontare questo grande dolore. Tutta la comunità di Guasila, non potendolo fare personalmente, si stringe virtualmente alla famiglia di Salvatore. Questo brutto momento deve solo farci riflettere e aiutarci a rafforzare ogni misura di sicurezza in modo da uscire al più presto da ogni pericolo per noi stessi e per chi ci sta vicino. Una preghiera”. Così la sindaca di Guasila, Paola Casula in un post pubblico, addolorata per la perdita dell’anziano concittadino.