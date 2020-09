Il Santissima Trinità si prepara a chiudere di nuovo tutti i reparti no Covid: la Terapia Intensiva è al completo

L’annuncio è stato fatto stasera al nosocomio di Is Mirrionis: un’altra vittima oltre a quelle conteggiate nel bollettino ufficiale

Di: Alessandro Congia

Aveva 72 anni la vittima, originaria dell’hinterland cagliaritano, deceduto al Santissima Trinità (non ancora inserita nel bollettino ufficiale dell’Unità di Crisi Regionale).

L'uomo aveva già altre patologie gravi, come sottolineato dalla direzione del nosocomio di Is Mirrionis e la notizia di oggi è che il Santissima Trinità si prepara a chiudere di nuovo tutti i reparti no Covid: la Terapia Intensiva è infatti al completo – come detto dalla direzione sanitaria, presieduta da Sergio Marracini (nella foto in alto).

*** Notizia in aggiornamento ***