Sardegna: piogge e temporali sino al weekend

Ondata di maltempo nell'Isola, è quanto riferiscono gli esperti. Le temperature scenderanno di almeno 5 gradi

Di: Giammaria Lavena

In Sardegna è in arrivo una nuova ondata di maltempo, che si protrarrà sino al weekend. Temperature a ribasso di almeno 5 gradi, piogge e temporali. Sul Tirreno centrale è già presente una perturbazione proveniente dalle Baleari, che da stasera e per tutta la giornata di domani interesserà direttamente l'Isola.

"A partire dalla serata di oggi al largo delle coste occidentali della Sardegna saranno visibili i temporali che durante la notte raggiungeranno l'Isola - avvisano gli esperti dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomanu -. Sarà particolarmente colpita da piogge e temporali l'area compresa tra Alghero e Teulada, passando per Oristano e tutto il versante occidentale della regione, nel resto dell'Isola invece il cielo sarà coperto".

"Il termometro andrà giù di circa 5 gradi fermandosi intorno ai 27-28 gradi - comunicano gli esperti -. Giovedì sarà la giornata più pesante dal punto di vista meteorologico. Il maltempo durerà comunque fino al fine settimana, quando si registrerà un leggero e lento miglioramento, anche se il cielo rimarrà parzialmente coperto". A partire da domenica le temperature torneranno a salire, anche se non sono da escludere dei temporali pomeridiani.