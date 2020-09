Nelle prossime ore ordinanza sugli ingressi in Sardegna

Chi sbarca nell'Isola potrebbe dover esibire un certificato di negatività, verrà inoltre esteso l'obbligo di utilizzo delle mascherine

Di: Giammaria Lavena

Entro la giornata di oggi il presidente della Regione Christian Solinas dovrebbe ultimare le disposizioni della nuova ordinanza per gli ingessi in Sardegna. Saranno effettuati dei test per chi arriva nell'Isola, e verrà esteso l'obbligo di utilizzo delle mascherine. Il provvedimento in realtà è già pronto da ieri, ma il governatore sarebbe in attesa del parere del comitato tecnico scientifico.

Chi sbarca in Sardegna potrebbe dover esibire un certificato di negatività, o, in alternativa, sottoporsi al test entro quarantotto ore. La concessione di questo lasso di tempo esclude il ricorso al metodo drive-in, già in uso all'aeroporto di Fiumicino, e si affianca all'ultima delibera della Giunta regionale, proposta dall'assessore della Sanità Mario Nieddu, sulla liberalizzazione dei tamponi nei laboratori privati.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle mascherine, Solinas potrebbe ampliare l'obbligatorietà per un arco temporale maggiore rispetto a quello prescritto a livello nazionale.