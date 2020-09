Buddusò: campagna screening gratuita per i residenti

I test sierologici avranno inizio domani: priorità a studenti, professori e impiegati degli uffici pubblici

Di: Giammaria Lavena

In seguito ai tre contagi riscontrati nelle ultime settimane, e per far fronte alla diffusione del coronavirus, il Comune di Buddusò avvia una campagna di screening, completamente gratuita, per tutti i residenti. Ad avere la priorità saranno studenti, docenti e impiegati degli uffici pubblici. Lo notizia è stata resa nota dal sindaco Giovanni Antonio Satta e dall'assessore alla Sanità Peppa Ferreri, con un comunicato diffuso sui social network.

Gli esami consisteranno in un test sierologico che, attraverso il prelievo venoso, permette di individuare gli anticorpi di classe IgM e IgG, grazie ai quali è possibile capire se c'è un'infezione in corso oppure un'eventuale infezione pregressa da parte del virus. Gli esami verranno svolti nel laboratorio analisi "Lab10", in via Eleonora d'Arborea.

Per evitare eventuali assembramenti è necessario prenotarsi ai numeri 079714536, 3454867080, 3293955117, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 la mattina e dalle ore 15 alle 19 la sera. Oppure cliccare sul link lab 10.youcanbook.me/. Sarà possibile effettuare le prenotazioni a partire da oggi.