Nuoro, due auto in fiamme: attentato incendiario?

L'episodio nella notte in via Gramsci, si indaga

Di: Redazione Sardegna Live

Questa notte, intorno alle 4:30, i vigili del fuoco di Nuoro sono intervenuti per un incendio verificatosi in via Gramsci, che ha coinvolto due auto.

Una delle due vetture ha riportato gravi danni, mentre la seconda auto è stata danneggiata nella parte posteriore per irraggiamento.

Sul posto anche polizia e carabinieri per i rilievi di rito. Si indaga sulle cause del rogo.