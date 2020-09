Trovato in possesso di droga dopo evasione dai domiciliari. Arrestato 23enne

Sorpreso nella notte da un equipaggio della Squadra Volante

Di: Redazione Sardegna Live

Nella notte un equipaggio della Squadra Volante della polizia di Cagliari, mentre transitava in viale Sant’Avendrace, ha notato un giovane che, con fare sospetto, si aggirava in bicicletta con una busta in mano. Il ragazzo, appena notata la volante, ha immediatamente cambiato direzione cercando di sottrarsi ad un possibile controllo di polizia.

Prontamente fermato è stato identificato come Emanuele Giuseppe Pinna, 23enne cagliaritano ben noto alle forze dell'ordine per i suoi numerosi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane sarebbe stato trovato in possesso di due bilancini di precisione, diverso materiale atto al confezionamento della sostanza stupefacente e circa 50 grammi di marijuana. Il tutto all’interno della busta di plastica che teneva con sé.

Dal mese di febbraio il giovane era risultato essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e non avrebbe saputo dare alcuna spiegazione agli agenti sul perché si trovasse fuori casa. Il Pinna è stato arrestato per evasione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e riaccompagnato presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.