Si spacciano per carabinieri: l’allarme del sindaco di Alà dei Sardi

Il primo cittadino mette mette in guardia i cittadini: "Vi telefonano e vi chiedendo soldi, il numero della carta di credito e altri dati personali"

Di: Redazione Sardegna Live

Chiamano al telefono, si spacciano per carabinieri e vanno a caccia di informazioni e denaro.

Preoccupato delle continue segnalazioni, il sindaco di Alà dei Sardi, Francesco Ledda, mette in guardia la popolazione: “Si avvisano tutti i cittadini, di prestare la massima attenzione, poiché da diversi giorni nel comune di Alà dei Sardi, sono stati messi in atto diversi tentavi di truffa telefonica da parte di persone che si qualificano come Carabinieri, chiedendo dati sensibili come (numero carte di credito, dati personali) e somme di denaro”.

Ledda specifica: “Qualora si dovessero ricevere chiamate analoghe all’esempio sopra riportato, siete pregati di non fornire credenziali d’accesso, dati personali e coordinate bancarie, e di non ricontattare assolutamente il mittente. È necessario invece, chiamare tempestivamente il 112 o la stazione dei Carabinieri di Ozieri al numero 079/7810100. Si raccomanda la massima diffusione soprattutto nei confronti di persone anziane e fragili che non si trovano nella condizione di poter accedere a tale canale istituzionale o altro mezzo di informazione digitale”.