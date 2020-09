Coronavirus. Un altro caso a La Maddalena: trasferito in ospedale

Lo ha annunciato il sindaco sul suo profilo Facebook. Il cittadino è stato trasferito in ospedale nella notte

Di: Giammaria Lavena

Un altro caso di positività nel territorio di La Maddalena: il cittadino è stato trasportato in ospedale nella notte. Lo ha comunicato il sindaco Luca Montella, tramite un post sul suo profilo Facebook.

"Anche oggi registriamo un nuovo caso di positività di un nostro concittadino, rilevato dal locale pronto soccorso e trasportato in ospedale fuori sede stanotte - riferisce il sindaco maddalenino -. Auguriamo, come per tutti, che si riprendano presto. Il caso è seguito dalle varie autorità sanitarie interessate".

"Raccomando vivamente ai soggetti che sono e/o saranno stati allertati di osservare scrupolosamente le prescrizioni che sono e/o verranno loro impartite, anche in via precauzionale - prosegue -. Sarà l’autorità sanitaria ad individuare i soggetti eventualmente da sottoporre ad accertamenti".