Muravera. Incidente mortale nella notte: perde la vita un giovane

Viaggiava come passeggero su una moto condotta da un 48enne

Di: Redazione Sardegna Live

Tragedia nella notte, intorno all'una, sulla vecchia Statale 125, a Muravera.

Un 48enne, alla guida di una moto Yamaha RJ07 600, stava affrontando una curva quando ha perso il controllo del mezzo, scivolando per diverse decine di metri, urtando la base di un cartello stradale e terminando la corsa in un campo.

La vittima è un 31enne, Simone Pisu, di Muravera, passeggero sulla moto. I due sono stati sbalzati dalla due ruote. Alcuni automobilisti che transitavano nella zona hanno dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze del 118. Per il 31enne purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il 48enne è rimasto ferito, ma non in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente non è stata ancora del tutto chiarita. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Vito. L'incidente è avvenuto intorno all'una lungo la vecchia 125. Il motociclista ferito è stato prima portato all'ospedale di Muravera e poi traferito al Brotzu dove si trova adesso ricoverato.