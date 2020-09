In Sardegna quasi cento operatori sanitari rischiano di rimanere senza impiego

Erano stati inseriti in una graduatoria del 2017, con scadenza alla fine di questo mese. "Con sacrificio siamo riusciti, tra tanti, ad entrare in graduatoria", e lanciano l'appello alla Regione

Di: Giammaria Lavena

La grossa emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha reso necessario l'impiego di un altissimo numero di operatori. Nonostante ciò, molti di questi non vengono stabilizzati, rischiando addirittura di rimanere senza collocazione. Il problema riguarda all'incirca cento addetti nell'Isola, inseriti in una graduatoria del 2017 con scadenza alla fine di questo mese.

"A causa del decreto mille proroghe - spiegano - molti di noi, chiamati da graduatoria a tempo determinato, rischiano di rimanere precari o di perdere il lavoro. Abbiamo affrontato un concorso pubblico, tutti con grosso sacrificio, e siamo riusciti tra tanti ad entrare in graduatoria".

Il comitato sottolinea come anche durante il periodo di emergenza, molti operatori sanitari siano rimasti senza impiego: "Noi della graduatoria di Oristano del 2017 siamo finiti in coda - raccontano -. La lista era composta da 170 oss, molti dei quali assunti a tempo indeterminato perché presenti anche nelle precedenti graduatorie, mentre i restanti 100 circa, a settembre vedranno svanire per sempre l'opportunità di un posto a tempo indeterminato, nonostante l'aver compiuto il proprio lavoro".