Guardie Mediche Turistiche: approvate le graduatorie per il conferimento degli incarichi

73 le domande arrivate di medici disponibili ad eventuali incarichi provvisori

Di: Redazione Sardegna Live

“ARES Sardegna, raccogliendo con sensibilità le esigenze dei territori, ha provveduto con ampio margine temporale ad espletare le procedure per garantire l’assistenza sanitaria in vista dell’imminente stagione turistica”. È quanto si legge in una nota diffusa dalla stessa Azienda Regione Salute Sardegna.

A seguito dell’Avviso pubblicato dalla Struttura Complessa di Medicina Convenzionata di ARES lo scorso 13 maggio, sono pervenute entro il termine prefissato del 27 maggio, 73 domande di medici disponibili ad eventuali incarichi provvisori di Assistenza Sanitaria nelle Località Turistiche.

In attesa delle determinazioni regionali per l’individuazione delle sedi di assistenza sanitaria nelle località ad alto flusso turistico, con la Determinazione n.1420 del 29 maggio sono state approvate le graduatorie aziendali di disponibilità per il conferimento degli incarichi.

Le Aziende Sanitarie Locali potranno attingere dalle graduatorie che conservano validità per la durata della stagione turistica 2024. Le sedi e gli orari indicativi di attivazione delle sedi di Assistenza Sanitaria nelle Località̀ Turistiche 2024 saranno individuate con successivi provvedimenti regionali.