Paura in via Genova, auto prende fuoco: conducente e passeggeri riescono a mettersi in salvo in tempo

Sul posto i Vigili del Fuoco

Di: Alessandro Congia

Incendio autovettura in transito nel centro abitato, i Vigili del Fuoco evitano la propagazione delle fiamme all'intero veicolo. Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala 115, la squadra di pronto intervento "5A" dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias, è intervenuta questa mattina nel centro abitato del comune di Iglesias tra via Genova e via Venezia, per l'incendio di un'autovettura in transito, gli occupanti si sono accorti in tempo che dal vano motore fuoriusciva del fumo dal vano motore e sono scesi in tempo dal veicolo mettendosi in sicurezza e chiamando il numero di emergenza 115.

Gli operatori all'arrivo sul posto hanno delimitato l'area e con un Aps hanno provveduto ad effettuare le operazioni spegnimento e di messa in sicurezza della sede stradale e dell'area circostante, evitando la propagazione delle fiamme all'intero veicolo. Nessuna persona coinvolta. I Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo, dovute probabilmente ad un problema elettrico o meccanico.