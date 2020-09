Sos per ritrovare Battista Argiolas, l’appello della nipote: “Aiutateci a ritrovarlo”

Sui social il post con la richiesta di aiuto: “Da mercoledì 2 settembre non abbiamo più sue notizie”

Di: Alessandro Congia

“Questo è mio zio, Battista Argiolas, compie 45 anni il 9 settembre, è alto 1,55 circa e vive a Narcao. Da mercoledì 2 settembre è uscito a piedi e non si hanno più sue notizie, pare sia stato visto giovedì mattina a Carbonia. Vi chiedo per favore la massima condivisione in caso qualcuno dovesse vederlo o avere sue notizie potete contattare me, la mia famiglia o il 112.

Grazie a tutti”.

Questo l’appello lanciato in rete, su Fb, dalla nipote dell’uomo (Battista Argiolas), in basso potete leggere il post originale, chiunque dovesse vedere la persona scomparsa, deve avvisare le forze dell’ordine.