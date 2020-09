Covid, due casi a Lanusei: si tratta di madre e figlia positive al virus

L’annuncio del sindaco Davide Burchi

Di: Alessandro Congia

“Pochi minuti fa L'Azienda per la Tutela della Salute in Sardegna ha comunicato l'esistenza di due casi di positività al Covid-19 a Lanusei. Si tratta di due congiunti, al momento in isolamento, già da tempo sottoposti alle misure di sorveglianza e monitoraggio da parte delle competenti autorità sanitarie. Le loro condizioni di salute non destano preoccupazione e a nome della Amministrazione e di tutta la cittadinanza si esprimono i migliori auguri di pronta guarigione. A tutti i cittadini si raccomanda nuovamente di evitare assembramenti e di seguire in modo puntuale le disposizioni circa l’uso delle mascherine e di ogni utile accorgimento a contrastare il diffondersi del virus (anche all’aperto), confidando nel senso di responsabilità già ampiamente dimostrato dalla cittadinanza negli ultimi mesi”. Lo annuncia il sindaco di Lanusei, Davide Burchi, con un post sulla pagina istituzionale del Comune, su Fb: chiaramente, con le fondamentali regole anti-contagio da Covid.