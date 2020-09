Coronavirus. Terzo caso a Pattada, il comunicato del sindaco

Diminuito il numero delle persone in isolamento, dopo l'esito negativo dei tamponi

Di: Giammaria Lavena

Un altro caso di positività a Pattada, si tratta del terzo. A renderlo noto il sindaco, Angelo Sini, con un comunicato nel suo profilo Facebook.

"Arrivato il referto Asl che certifica un terzo caso di positività in paese - scrive -. Il numero delle persone in isolamento è diminuito sensibilmente in quanto i tamponi effettuati fino ad oggi hanno dato tutti esito negativo", e conclude raccomandando prudenza.

Nei gironi scorsi, con una nuova ordinanza, il primo cittadino aveva annunciato la chiusura di tutti gli esercizi pubblici entro le 23, e la sospensione delle attività da ballo in discoteche e locali, sia al chiuso che all'aperto.