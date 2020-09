Rai3. Borgo dei Borghi, Baunei rappresenterà la Sardegna

Il sindaco: “Noi ci saremo, lieti e orgogliosi di rappresentare la nostra Isola"

Di: Redazione Sardegna Live

Il borgo di Baunei è stato selezionato per partecipare alla bella rassegna de “Il Borgo dei borghi”.

A darne notizia è il sindaco Salvatore Corrias.

Venti borghi per venti Regioni e Baunei rappresenterà la Sardegna.

Su “Kilimangiaro”, RaiTre, a partire da domenica 1° novembre, ci saranno altrettanti appuntamenti a cadenza settimanale. “Noi ci saremo, lieti e orgogliosi di rappresentare la nostra Isola”, ha detto il primo cittadino.

Baunei è un paese “aggrappato con precipitosa pendenza sul costone calcareo di monte Santo isolato nell’isolata Ogliastra”, scrisse lo storico Vittorio Angius.

Un’occasione, quella di partecipare al programma, per far conoscere le proprie bellezze e peculiarità e siamo sicuri che i sardi non faranno mancare il proprio appoggio all’accogliente centro della costa centro-orientale.