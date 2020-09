Coronavirus: un positivo a Carbonia

L'annuncio della sindaca Massidda dopo comunicazione ufficiale Ats

Di: Redazione Sardegna Live

Terzo caso di positività al coronavirus a Carbonia. Lo ha annunciato la sindaca della città, Paola Massidda, dopo avere ricevuto la comunicazione ufficiale da parte dell'Ats.

"Ritengo opportuno precisare che l'Amministrazione Comunale di Carbonia non è un'agenzia di stampa giornalistica e non fa a gara con nessuno nella pubblicazione in anteprima di notizie o scoop - spiega la prima cittadina -. L'Amministrazione Comunale pubblica soltanto notizie che hanno il crisma dell'ufficialità e non notizie reperite tramite conoscenze informali".

"Per questo motivo l'ufficializzazione del terzo caso di positività al Covid viene comunicata oggi, suffragata dalla previa comunicazione pervenutaci dall'Ats Sardegna, così come previsto dal protocollo stilato dalla Regione Autonoma della Sardegna".