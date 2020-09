Ancora sangue nelle strade del Nuorese: muore 58enne

Schianto nella galleria di Pratosardo, c'è anche un ferito grave

Di: Redazione Sardegna Live, foto Ansa

Poche ore dopo l'incidente mortale sulla Bitti-Sologo, costato la vita a un allevatore di 35 anni, ancora sangue sulle strade del Nuorese.

Lo schianto è avvenuto SS 131 Dcn, all'interno della galleria di Pratosardo (Nuoro). Una donna di 58 anni è morta e un'altra persona è rimasta gravemente ferita nello scontro tra un'auto e un mezzo pesante.

Il ferito è stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Francesco del capoluogo barbaricino. Non sono chiare le cause dell'incidente. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, una pattuglia della Polizia stradale. La galleria è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia.