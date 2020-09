Finì con l'auto in un burrone, 56enne morta dopo un anno in coma

Di: Redazione Sardegna Live

Si è spenta dopo un anno in coma Daniela Marcialis, 56 anni. La donna lavorava come cassiera di Nurri quando rimase vittima di un incidente alla periferia di Sinnai, dove viveva. Era il 16 agosto 2019 quando perse il controllo dell'auto a bordo della quale viaggiava finendo in un burrone di 15 metri.

Ricoverata al Brotzu, dopo otto mesi è stata trasferita presso una Rsa di Quartu. Una lunga attesa per familiari e amici, fino al triste epilogo.

Il funerale è stato celebrato a Sinnai prima del trasferimento della salma a Nurri dove la donna è stata tumulata. Daniela Marcialis lascia il marito e due figli.