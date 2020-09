Giallo sulla morte della modella russa nelle acque di Teulada

Il cadavere di Galina Fedorova in mare dopo una gita in gommone all'Isola Rossa col fidanzato

Di: Redazione Sardegna Live

Non sono ancora state ricostruite nel dettaglio le dinamiche della morte di Galina Fedorova, la 35enne modella russa il cui cadavere è stato rinvenuto nelle acque dell'Isola Rossa a Teulada.

La donna si trovava in compagnia del fidanzato, col quale aveva deciso di trascorrere una giornata in gommone alla scoperta delle meraviglie naturalistiche del territorio, quando il natante si sarebbe schiantato contro gli scogli.

Sarà proprio l'uomo a dover ricostruire l'accaduto sciogliendo i dubbi dell'autorità giudiziaria sulla dinamica della morte della modella.

Bisognerà chiarire se Galina Fedorova è morta per annegamento o per le ferite riportate in seguito all'incidente. Preziosi per arrivare alla verità saranno anche gli esami medico legali effettuati sul corpo della modella oggi al Policlinico universitario di Monserrato.