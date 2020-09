Paolo Palumbo: "Il mio anniversario con la Sla, tanti auguri a noi due"

Una foto di quattro anni fa, il giovane chef scopriva la sua malattia

Di: Alessandro Congia

"Il mio anniversario con la Sla, tanti auguri a noi 2. Quello che vedete coricato in quel letto (con i piedi fuori dal letto) di ospedale sono io 4 anni fa. Dove conoscevo per la prima volta la Sla, dopo un lungo ricovero. Beh non si può dire che mi mancasse il sorriso, tanto meno che mi manchi oggi. Mi ha stravolto la vita, sono cambiate tante cose ma il sorriso e la voglia di vivere non è mai cambiato. Oggi più che mai viva la vita. Vi mando un bacione. Che fantastica storia è la vita". Un post da brividi quello pubblicato da Paolo Palumbo, il "guerriero", che non s'arrende e che da a tutti una grande lezione di vita. Ora, forse, più che mai, in un momento davvero difficile per chiunque, dove non può e non deve mai mancare la voglia davvero di vivere. E di continuare a farlo.