"Uri Inclusiva: Lo Sport è per Tutti": inaugurazione Parco Fitness Academy

Domenica 2 Giugno a partire dalle 10: ecco il programma

Di: Redazione Sardegna Live

Giornata dedicata all’inaugurazione della struttura “Parco Fitness Academy Uri”: 130 mq di attrezzi all’aperto, un vero circuito di allenamento multidisciplinare, realizzato in collaborazione con l’amministrazione Comunale di Uri.

Un evento pensato per promuovere le attività sportive all’aperto e l'inclusione attraverso lo sport, con il coinvolgimento attivo di tutta la comunità di Uri e dei territori circostanti. L'obiettivo principale è creare un'atmosfera di accoglienza, apertura e partecipazione, consentendo a persone con diverse abilità di partecipare e godersi una giornata di attività sportive, divertenti ed inclusive.

Sarà inoltre l’occasione per svolgere attività formative per allenatori sportivi, caregiver e volontari delle associazioni che operano nella disabilità, per favorire l’inizio di un nuovo percorso formativo, con l’obiettivo di diventare tecnici sportivi, chinesiologi o assistenti chinesiologi ed ottenere la certificazione necessaria, per ottemperare alla nuova normativa sullo sport.

L'evento si svolgerà domenica 2 Giugno presso la struttura “Parco Fitness Academy Uri” in via Tempio, con ingresso libero (ingresso carrozzine via Alghero).

PROGRAMMA

ORE 10. INAUGURAZIONE CON LA PARTECIPAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI URI: presenzieranno autorità politiche, sportive, religiose e stampa.



ORE 11. SPORT ALL’APERTO NEL PARCO FITNESS - Orientamento allo sport. Dimostrazione e coinvolgimento del pubblico con Francesco Di Gennaro, tecnico chinesiologo della E-agle Association, Marco Maschietto e Carlo Figus, assistenti chinesiologi della Asd E-agle Association.

Sport & Inclusività con Francesco Di Gennaro e Alex Iolo Samba (atleta paralimpico, performer e freestyler).

Presentazione del progetto E-agle Rebirth, che promuove l'inclusione sociale delle persone con disabilità attraverso lo sport, aiutando a sviluppare abilità motorie e fiducia in sé stessi attraverso il calisthenics.

Contemporaneamente, si terranno attività di orientamento allo sport per i più piccoli, nel campo di calcetto e nella palestra coperta adiacente, in collaborazione con l’Associazione Sportiva C.S.K Sardegna URI, presieduta del Maestro Tonino Mura.I bambini saranno seguiti dagli assistenti chinesiologi della Asd E-agle Association.



ORE 12:30. STREET WORK OUT - CON CARLO FIGUS “SCARXLUS”. Esibizione freestyle con Carlo Figus, atleta sardo classificato al sesto posto, nei campionati mondiali di calisthenics del 2023.

Assistente chinesiologo della Asd E-agle Association

SPECIAL GUEST

Rita Cuccuru, atleta paralimpica di Triathlon della Nazionale Italiana, originaria di Uri e vincitrice della Maratona di Parigi 2024. "Atleta alla quale ci siamo ispirati per realizzare la Parco Fitness Academy di Uri"

Gian Pietro Simula, urese Doc, atleta di pallacanestro in carrozzina. Oltre a scudetti, coppe Italia e Super Coppe, in carriera vanta un oro Europeo , conquistato con la Nazionale Italiana nel 2003: una serie di trionfi che gli sono valsi anche la medaglia al valore sportiva e il patentino di allenatore, donatogli dalla Federazione per meriti sportivi.



Alex Iolo Samba, atleta paralimpico di fama internazionale, giocatore della squadra di basket in carrozzina di Lione, performer e freestyler.