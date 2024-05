Bartolazzi: "Sanità in Sardegna in condizioni precarie"

"Abbiamo ben chiare quali sono le priorità", assicura l'assessore alla Sanità

Di: Redazione Sardegna Live

"Quello di oggi, con tutta la commissione sanità riunita, è stato un incontro proficuo e molto importante, necessario ad instaurare un dialogo costante tra l'Assessorato e il Consiglio regionale in cui sono emersi intenti comuni sull'approccio ai problemi unanimemente riconosciuti". Così l'assessore della Sanità Armando Bartolazzi, a margine della riunione avvenuta ieri pomeriggio in via Roma.

"Ho comunicato alla commissione che cosa è stato fatto in questo primo mese di governo, quali sono le strutture e i territori già visitati, quali difficoltà abbiamo riscontrato, dove dobbiamo intervenire urgentemente e soprattutto come è stato gestito con il Mef il mancato invio dei bilanci consuntivi delle Asl - ha sottolineato Bartolazzi -. Di comune accordo con la presidente della commissione, Carla Fundoni, abbiamo stabilito di riunirci con cadenza mensile tenendo costantemente aggiornato il Consiglio".

"La sanità in Sardegna è in condizioni precarie e il nostro compito dev'essere quello di dare soluzioni ai tanti cittadini che soffrono ogni giorno. Abbiamo ben chiare quali sono le priorità, non sarà facile rimettere in sesto ciò che è stato enormemente danneggiato e il riordino non potrà avvenire in poco tempo, ma stiamo lavorando duramente affinché i cittadini abbiano risposte e tornino nuovamente a credere nel servizio sanitario regionale", ha concluso l'assessore.