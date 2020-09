Oss sardi, i precari chiedono di essere assunti: “Noi, disperati e profondamente amareggiati”

Ecco cosa chiede il “Comitato Oss graduatoria 2017”, l’appello è rivolto all’assessore alla Sanità Mario Nieddu

Di: Alessandro Congia

Il Comitato di Operatori Socio Sanitari Sardi, che appartengono ad una graduatoria del 2017, con scadenza a Settembre 2020, chiedono di essere ascoltati ed essere stabilizzati con un’assunzione: “In questo periodo senza precedenti, tutti gli Operatori Sanitari (Medici, Infermieri, OSS, Ausiliari, Tecnici Radiologi ecc) sono stati definiti "eroi". Di eroico c'è ben poco – si legge in una missiva in cui aleggia amarezza e disperazione - perché chi ha scelto di intraprendere questa scelta lavorativa e portarla avanti durante un periodo così duro e senza precedenti nella storia chiede solo di poter continuare a svolgerlo ed essere tutelato e premiato.

A causa del Decreto mille proroghe molti di noi, chiamati da graduatoria a tempo determinato rischiano di rimanere precari o addirittura perdere il lavoro. Abbiamo affrontato un Concorso Pubblico, tutti con grosso sacrificio e siamo riuscita tra tanti ad entrare in graduatoria. La nostra situazione è questa: durante il periodo di Emergenza hanno coperto un grosso numero di posti (Profilo Oss) attingendo a vecchie graduatorie 2013 (scaduta da tempo e ripresa) e 2015 mentre noi della Graduatoria Oss Oristano 2017 siamo finiti in coda e spesso surclassato da assunzioni di personale da agenzie interinali scorsa settimana addirittura da chiamate da una graduatoria per titoli del Brotzu, quando della menzionata graduatoria di cui facciamo parte vi sono persone che sono in attesa del tempo determinato. Altri dubbi riguardano il fabbisogno di Ats, in precedenza era di 1542 poi scese a 1400 e di punto in bianco si sono raggiunti i fabbisogni. Una cosa è certa i posti del personale che sta lavorando a tempo determinato posti vacanti.

Facendo ancora riferimento al Milleproroghe , vi è la possibilità di poter attingere dalla nostra graduatoria per il tempo indeterminato e non coprire i posti vacanti con nuovi precari oppure con le sopramenzionate agenzie interinali.

Questa graduatoria era composta da 170 Oss molti dei quali assunti a Tempo indeterminato perché presenti anche nelle precedenti (vedi 2013 / 2015) mentre i restanti circa "100" a Settembre vedranno svanire per sempre l'opportunità di un posto a tempo indeterminato nonostante l'aver compiuto il proprio lavoro, spesso anche in condizioni di forte

Si parla di crisi economica dovuta al periodo storico, di spese importanti per la sanità, di mancanza di personale sanitario nella regione, e nonostante abbiano a disposizione una graduatoria aperta e pronta, vogliono indire un nuovo concorso con sperpero di denaro pubblico. Pertanto chiediamo che la Regione Sardegna nella persona dell’ Assessore alla Sanità Nieddu mantenga fede a quanto dichiarato dallo stesso nella trasmissione televisiva Monitor andata in onda su Videolina il 23 giugno, in cui dichiarava che tutto il personale della graduatoria Oss 2017 sarebbe stato assunto a tempo indeterminato prima della scadenza della stessa e che si impegni eventualmente per la proroga della stessa sia a livello regionale che nazionale.

Inoltre il Comitato Oss 2017 fa notare come siano state prorogate le graduatorie facenti parte della categoria Istruzione mentre chi come loro ha lottato in prima linea rischia di sprofondare nel baratro, chiediamo con il cuore in mano e le lacrime agli occhi di non dimenticarci e di difendere quella parte di cittadini e lavoratori che ora sta facendo la differenza.